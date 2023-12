El editorial de Facundo Pastor:"¿Y ahora qué sigue?"

¿Y esto cómo sigue? A partir de que el Gobierno envió la ley al Congreso, esta "Ley Ómnibus" que todavía estamos tratando de interpretar, que aborda privatizaciones, que aborda cambios en el sistema electoral, jubilaciones, un blanqueo, una moratoria, una reducción de impuestos a los bienes personales, la suba de retenciones, la reforma electoral, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, la privatización de 41 empresas del Estado: YPF, vacunación, correo, aerolíneas, los puertos, fabricaciones militares, etc.

El divorcio express, sin abogado ni jueces. Bueno ¿Y esto cómo sigue? Bueno, prepárense para el show del Parlamento. Así podríamos ponerle el show del Parlamento, el show del Congreso.

Hoy a la mañana me contaban que hay reuniones de rosca, de esas que le gustan mucho a Indart, y que hay muchos diputados; por ejemplo, peronistas, que entra en las reuniones y preguntan cuántos votos tenemos. ¿Cuántos diputados? 102. Salen de las reuniones cuando van caminando por la calle ¿Cuántos tenemos? 100. Vuelven a entrar a reuniones. ¿Cuántos somos? 101. Vuelven a salir a reunión, 99.

Bueno, vamos a asistir al show de la rosca política en el Parlamento. Alguien que me escribía recién que nos estaba escuchando me decía "Bueno, por lo menos se van a poner a trabajar". Bueno, si es que solo van a laburar, buenísimo. El tema es que no haya dando vuelta mucha rosca, porque los que voten a favor del Gobierno son buenos diputados y buenos senadores.

Los otros son esto: (audio) El otro día hice un posteo en Twitter con una frase de Arturo Frondizi Todos esos que me cuestionan la forma me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente Ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él sabiendo que cuando entra en la maquinaria del Congreso eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo. Al margen que parte esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, eh, ojo, pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado, porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo, porque hay mucho vivillo y delincuente dando vueltas.

De un lado estarán los diputados buenos, los que votan por la República, por la libertad, en la narrativa del gobierno. Del otro lado ¿Cómo dijo? tomo nota: pillos, coimeros, delincuentes, etcétera, etcétera.

Entramos en una lógica riesgosa, riesgosa, que supera lo que alguna vez nos preocupaba. Y desde este espacio, mucho más. Y lo hemos planteado más de una oportunidad. Y yo lo he expresado y lo sigo expresando. Y me reconozco un militante anti grieta. Lo que viene por delante no sé qué es, pero me atrevo a decir que posiblemente supere la grieta.

Repito, de un lado los buenos, del otro lado los malos; claro, si los malos son delincuentes, si los malos son coimeros, son vivillos, son ensobrados, son son la casta, son la lacras. La grieta nos va a quedar muy chica, lamentablemente.

