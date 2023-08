La editorial de Facundo Pastor: "La increíble reaparición del presidente"

Y un día reapareció el presidente Alberto Fernández, que no es lo mismo que sentir la autoridad total del presidente. Pero un día apareció. Apareció públicamente en este acto de entrega de viviendas que se realizó allí, en la provincia de Neuquén, a su lado estaba el gobernador Omar Gutiérrez, que pobre hombre se querría meter abajo del del escritorio, pero no podía.

Alberto Fernández reapareció para hacer un pedido de cuidar la paz social, salió fuertemente a confrontar con Milei; adelantó, no sé qué pensará Massa de todo esto, que él, entre mañana y el viernes, va a anunciar medidas para afrontar la devaluación.

Yo creo que Massa, entre lo de Cerruti en las últimas horas y el presidente diciendo que él va a anunciar medidas, quiero creer que se confundieron y que quien las anunciaría podría ser el propio ministro candidato. Ahora, ustedes no tienen la sensación de cierto hastío de funcionarios, que no está claro si son funcionarios o comentaristas.

Uno de repente, de algún secretario lo puede, se lo puede bancar, lo puede digerir de algún ministro; ahora que un presidente se ponga a comentar la realidad, la actualidad como si nada hubiera pasado en estos últimos tres años.

Eso sí, dio Alberto una muy buena explicación de por qué estuvo callado: dijo que no hablaba porque no era candidato... no hablaba porque no era candidato, pero perdón ¿no es presidente?

Después, cuando terminó de levantar el tono de voz porque volvió a ese Alberto así como eufórico, con el dedito levantado, le contó al país sobre sus sueños. Bueno, está lejos la utopía y el sueño de Alberto Fernández: 120% de inflación, me parece que va a terminar siendo más, 40% de pobreza. Recién miraba el dólar cuando asumió Alberto estaba $60. $735 cerró recién.

Por eso, insisto, es raro escuchar a funcionarios poniéndose en el rol de comentaristas. Mucho más raro es escuchar a un presidente revelando los sueños, que tiene sueños que, claramente, cada vez están más lejos y que, por supuesto, no pudo cumplir.

