Zorrito Von Quintiero en la "Merienda de los viernes" con Facundo Pastor

El músico Zorrito Von Quintiero tuvo una gran nota con Facundo Pastor donde, entre otras cosas, repasó sus inicios: "El rock empezó de chiquito en la escuela pública Costa Rica". "La secretaria venía grado por grado a buscar a quienes tocaban un instrumento musical; yo tocaba la guitarra. Levanté la mano junto a otro compañero", agregó.

También destacó que compartía curso y tocaba la guitarra con un compañero que hoy es monseñor en el Vaticano: "Muchos años después nos encontramos en Roma, el como Monseñor Guillermo Karcher. Fui a Roma y le llevé unos regalos al Papa; también la foto con Karcher tocando la guitarra".

El próximo año se cumplirán 4 décadas de que está en la música y comentó: "Son 40 años de rock el año que viene, lo que me hace pensar en hacer un festival". Dentro de tanta experiencia, comentó: "Estuve con Soda, pero cuando me enteré que Charly García estaba por armar un grupo, era como que te llamen de la Selección". Y continuó: "En el 87' me llama un amigo y me convocó para que vaya a presentarme con Charly. Tocar con Charly era un upgrade muy superior que estar con Soda".

A su vez, agregó que estaba muy nervioso cuando tuvo la "audición" con Charly García y que, luego de tocar con él en varios lugares, se dio cuenta que era él el músico que lo iba acompañar en aquellos tiempos: "Cuando estábamos en la sala me dijo 'vos te vas conmigo a New York' ahí confirmé que estaba seleccionado". "Me fui con muchos nervios, porque no tenía mucha intimidad con él, yo tenía 20 años".

"Todos le agradecemos el pedazo de cultura que significan sus obras", comentó agradecido de haber compartido tantos años con Charly García. Y cerró: "Es pura gratitud, junto con otros artistas. Para mi nuestro rock y cultura, hay que ponerla en valor siempre".

Mirá la nota completa al Zorrito Von Quintiero en #Pastor910 con Facundo Pastor:

Zorrito Von Quintiero con Facundo Pastor y equipo en #Pastor910