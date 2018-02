Falleció Ana Caputo, la mamá de Carmen Barbieri

Ante la complicación en la salud de su madre, Carmen suspendió las funciones de Magnífica en Mar del Plata y regresó de urgencia para acompañarla: "No me esperó. Quise despedirla y que se vaya con mi imagen pero no pudo ser", dijo esta tarde en Intrusos en un móvil desde la clínica.

Y agregó: "Yo no vuelvo a trabajar, quiero estar junto a ella hasta su último minuto de vida. No siempre el show debe continuar".

En noviembre pasado, tras el día de la madre, Anita sufrió una fuerte caída en su casa que le provocó una fisura de cadera. Desde entonces, su salud se ha deteriorado. Dos días atrás, Barbieri había anticipado que iban a operar a su mamá para ponerle un marcapasos y que la iban a pasar a unidad coronaria. Sin embargo, el domingo pasado Ana sufrió un ACV isquémico y la operación fue descartada.

Finalmente, este lunes a la noche la madre de Barbieri y abuela de Fede Bal perdió su lucha contrael episodio cerebro vascular y falleció.

PrimiciasYa.com. acompaña en su dolor a Carmen Barbieri y familia.