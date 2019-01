"Falta una auto-critica de todos los sectores"

-"Venimos de un proceso complejo, con una larga historia de errores que vienen de décadas en las que Argentina no ha logrado situarse ante los cambios de la economía internacional; en política cada uno hace su propio promedio, pero en economía hay resultados: hay bienestar, desarrollo y crecimiento o no lo hay".



-"Argentina hoy asume que tiene que vivir con superávit de gasto público y que desde el punto de vista comercial debe exportar, exportar y exportar."



-"Somos un país que tiene tecnología e industria para hacer la exportación, y los empresarios que no pueden deben hacer el cambio."



-"Hoy hay sectores con una situación muy dificil."



-"Había que toma r ciertas medidas para que no haya costo fiscal, tiene que mejorar el poder adquisitivo para que se mueva el consumo, pero los ingresos al trabajo son altos, empleo publico alto y más jubilados que gente aportando"



-"Los cuadernos de la corrupción iban a parar la obra, pero no significa que no se debía hacer, respecto al estrés electoral está ligado a los candidatos, aún no se construyeron políticas de Estado. Falta una auto-critica de todos, los sindicalistas, nosotros, los políticos"



-"Yo respeto a todos, mi postura es que Argentina consolide el respeto a las instituciones, no hay que empujar a alguien, si no hay institucionalidad, no hay bienestar económico"



-"Hubo momentos de desconcierto de todos, veíamos dificultades, hay dialogo con el Gobierno. Nosotros tenemos una agenda de puntos desde la UIA, la Copal también y hablamos de crisis"

