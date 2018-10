Familiares de las víctimas y un sobreviviente de la Tragedia de Once en Viale 910

"Es un 'Nosotros' muy grande. La masacre fue la piedra en el lago y todo lo que se fue abriendo armó este nosotros".





"Nosotros nos encontramos desde el desconocimiento y desde el dolor, no teníamos nada en común a excepción de haber perdido un familiar unos días antes. No sabíamos ni como nos llamábamos, el esfuerzo por construír este colectivo fue enorme".



Mónica Botegga, mamá de víctima:





"Yo fui uno de los últimos familiares que me acoplé al grupo, estábamos descreídos, pensamos que esto no iba a llegar a ninguna parte, nunca pasa nada en Argentina, Paolo y María Luján vinieron a mi casa y me llevaron al grupo".



Vanesa Toledo, hija de víctima:





"No encontré otro modo. Y no dejé de ver la tele hasta que encontraron a Lucas, al otro día necesitaba hacer algo, me subí a un coche y los busqué, necesitaba encontrarlos. Yo le juré a mi mamá que no me iba a quedar quieta y que iba a buscar Justicia#.





"De Vido dijo las mismas cosas de siempre, que es una pobre víctima, ya no me duele ni me afecta ni me enoja, estamos curtidos, escuchamos muchas barrabasadas y pasamos muchas cosas para llegar hasta acá. Esperaba que dijera cualquier cosa pero lo de Jesús fue muchísimo".



Leonardo Sarmiento, sobreviviente.





"Yo recuerdo todo, fue todo de golpe, yo estaba en el primer vagón, en la puerta mirando pasar el andén para bajar. Me dieron ayuda por tres meses desde el Gobierno, cuando empezamos con la lucha nos sacaron la ayuda a todos los familiares. Solo te ayudaban si te callabas la boca".





