"¡Corran hasta desmayarse que lo damos vuelta, carajo!"

Alejandro Fantino y un comentario editorial pensando en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

Tengo una doble esencia. Por un lado, soy periodista deportivo y por otro lado soy hincha de Boca. Podría hacer una como periodista deportivo, o como hincha de Boca. No puedo hacerla como periodista deportivo hincha de Boca. Esa estupidez de algunos colegas de decir que son hinchas de equipos como Villa Dálmine para esquivarle el bulto a lo que se tenga ganas de decir...





Ac√° les vengo a decir la posta. Hasta el propio hincha de River me va a bancar y le va a gustar mucho lo que voy a decir. ¬ŅPor qu√© le va a gustar? Porque somos iguales, somos hinchas de equipos grandes, somos as√≠. Si estuviera al rev√©s, el hincha de River pensar√≠a igual. Hay un streaming hist√≥rico para esta hora, mucha gente viene con el morbo para ver qu√© carajo tengo para decir. Primero, voy a hablar de River. M√°s all√° del VAR, River juega bien. Pero juega bien de verdad, es un gran equipo. El arquero es el arquero de la selecci√≥n, el cuatro, el dos, el seis, el tres, Enzo P√©rez jug√≥ el √ļltimo Mundial, Nacho y Palacios tambi√©n. De La Cruz es un jugador extraordinario, con unos huevos grandes como una casa. Borr√©, de la selecci√≥n colombia. Su√°rez, jug√≥ la Copa Am√©rica. Y el t√©cnico, de Selecci√≥n. Son un gran equipo, tienen un gran t√©cnico. No hay que ser sonsos, hay que reconocerlo. Aunque al hincha de Boca no le guste, yo lo tengo que decir. Empiezo a hablar del Mundo Boca: yo pertenezco a una generaci√≥n criada y formada en la historia m√°s gloriosa del Club Atl√©tico Boca Juniors, y yo estoy ac√° porque me form√© bajo el paraguas de esa generaci√≥n que te ense√Īa a encarar la vida con una mirada diferente a los dem√°s. Me cri√© como un jugador de f√ļtbol en esa √©poca. Dorm√≠a en los hoteles con el plantel, viajaba en los aviones, charlaba con todos. Me cri√© en una generaci√≥n de Boca en la que un 2-0 no est√° perdido, "lo damos vuelta, pap√°". A m√≠ me ense√Īaron eso, Boca me dio todo. Debut√© el 20 de enero del 93 y le debo todo a Boca, es mi segunda mam√°. La guita, el auto, el bienestar que tengo me lo dio Boca.





No voy m√°s a Boca porque cambi√≥. Lo desnaturalizaron. Boca se desnaturaliz√≥ en los √ļltimos a√Īos, como hicieron muchos equipos grandes del f√ļtbol argentino. River hoy es el mejor equipo, futbol√≠sticamente hablando, de Am√©rica. Hoy escucho al Mundo Boca ca√≠do. ¬ŅPero qu√© les pasa, manga de boludos? ¬°Lo vamos a dar vuelta! No nos ganaron 3-0, que me parecer√≠a imposible. ¬ŅPor qu√© no lo vamos a dar vuelta, en mi cancha, con 50 mil personas gritando todo el partido? ¬ŅQu√© les pasa? ¬°Yo me cri√© con Bianchi, con una generaci√≥n de ganadores que me hac√≠a creer todo el tiempo! A nosotros nos ganaron 2-1 en cancha de River, y les dimos vuelta la serie con Palermo rengo y en muletas. Yo estoy criado en el triunfo. Hay que cambiar el √°nimo. El arquero que tenemos es un crack, es el Fillol del 78, tenemos dos centrales del carajo. Le doy todo el poder a Tevez de ac√° al partido de vuelta. Caerle al t√©cnico ser√≠a muy mala leche de mi parte, porque hace una semana dec√≠a que el tipo sab√≠a lo que quer√≠a. Despu√©s se le cay√≥ la estanter√≠a cuando le cobraron un penal en contra. Le sali√≥ mal.





Ahora es momento, Alfarito, de que no rompas m√°s los huevos. Apoyate en los que conocen la historia de Boca, uno es el que tiene una serie en Netflix, que se llama Carlos Tevez. Ese que vos muchas veces forre√°s y bolude√°s, te va a llevar a la final. Ese es el que tiene que decidir qui√©n juega. No Soldano, y pobre Soldano, caerle a √©l es de cag√≥n. Alfaro, asociate a Tevez, como si fuera un ayudante t√©cnico. Ponelo en el partido de vuelta y pon√© una defensa que te asegure el cero, y ah√≠ no entra Mas. Pon√© otro central que juegue de 4, no s√©. ¬°Ponelo al italiano, hacele una buena pretemporada y ponelo! Ponelo a Villa... Decile a Carlitos, ¬Ņcon qui√©n jugamos?





¬°Vamos viejo! ¬ŅCreen que no se puede dar vuelta? ¬ŅQu√© les pasa, son boludos? Vamos a ver si nos hacen un gol... ¬Ņno le puedo hacer uno yo a los 20 minutos? Y si vamos a los penales, tengo un arquero del carajo como Andrada. ¬ŅQu√© le pasa a la gente de Boca? ¬ŅSon boludos? ¬°Este partido Boca lo va a dar vuelta! Conf√≠o en mi club, en mis jugadores. Vengan, yo conf√≠o en este equipo. No en los que se congelan. Es un partido para aquellos que tienen sangre en las venas, para terminar vomitando l√°ctico... no para volver caminando como Marcone. ¬°Esto es Boca, Marcone! ¬°Ac√° no se vuelve caminando, papito! Mas, cambi√° el chip, hermano, si quer√©s jugar en Boca. Izquierdoz en cualquier momento se desgarra por tapar las cagadas de los laterales. ¬°Conf√≠o en que el partido se puede dar vuelta!