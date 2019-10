WhatsApp Audio 2019-10-10 at 10.16.20.mp3





Alejandro Fantino pidió un volante central de marca después de analizar el rendimiento de Argentina ante Alemania.





¿Qué temas trató sobre la Selección?





- El recambio generacional de Alemania: "No le hagamos creer a la gente cosas que no son, en la Eurocopa juegan todos. Jugamos contra la sub 23"





- El ciclo Scaloni: "Quiero tener una mirada constructiva de la Selección, hay pibes y un técnico nuevo, pero desde mi más absoluto respeto, le digo a Scaloni: "¿Hasta cuándo vas a jugar sin un cinco que recupere?""





- La falta de un volante central: "Hacen fiestas de 15 a las espaldas de Paredes. Tiene un grave problema ahí"