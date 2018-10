"Hoy envidio la paz que tiene River"

Además, acerca a el encuentro, Fantino habló de cómo lo vivió y aseguró que ya no se hace más mala sangre ni con Boca ni con River: "No voy a sufrir nunca más, no lo aguanto".





Todos saben la mierda que es la Conmebol, la rosca que son estos muchachos". El polémico penal entre River y Independiente repercutió en el mundo futbolero. El conductor de Fantino 910 , fiel a su pensamiento, expresó: "





Gallardo es otro de los elogiados en este presente de River. Sobre el técnico señaló : "A Gallardo le fue bien como jugador en todos lados del mundo y ahora, es el entrenador más exitoso de River".





Por último reconoció que envidia del conjunto de Núñez: "Tienen un método que no se como hacen. En River hay paz, no sé como lo hace D'Onofrio".





Reviví el audio: