"Hoy yo voy a bancarlo a Guillermo, estamos en el mismo barco"

La palabra con respecto a lo ocurrido entre Mauro Zárate y Edwin Cardona:





"Zárate no entiende que es Boca y no Vélez, al igual que Cardona. No puede insultarlo porque le da de comer a todos los periodistas anti Boca. Lo de hoy es, el cabaret volvió a Boca".





"A Zárate lo respeto futbolísticamente, solo hay que hacerlo entender que esto es Boca".





"Boca te exige inteligencia en todo. Pablo Pérez se fue haciendo líder dentro y afuera de la cancha. Como hay que ser inteligentes, ahora ambos jugadores tienen que pedirle disculpas a la gente".





La opinión del conductor sobre Guillermo Barros Schelotto:





"Guillermo tiene que entender, yo lo voy a bancar hoy. Es momento de no romperlo en pedazos y decirle: Hermano estamos en el mismo barco".





"Y lo voy a bancar a este técnico, pero Guillermo, este es un partido rupturista, hay un antes y un después en un partido. Como vas a sacar a los que jugaste contra Cruzeiro. Nos llega a ir mal con Gimnasia y la presión va a ser mayor con Cruzeiro".





"Guillermo la estrella sos vos, sos el capo de Boca, sos el director técnico de Boca. Sí lo tenes que sacar, lo sacas, vos mandas".





En un momento del editorial, Fantino volteó su columna de opinión a lo futbolístico. Con respecto al campo de juego expresó:





"Nos vuelve a ganar Gallardo, por qué no copiamos algunas cosas. ¿Qué tiene Gallardo que cuando viene nos gana? Ayer lo ganó él. nos púso a Martinez atrás del 5".





"Queda claro que Gago no puede quedar afuera de este equipo. Se rompió el aquiles, sabiendo que se lo iba a romper". No arma quilombo, sabe de fútbol ¿ Quién me puede discutir que no sabe de fútbol?





"Lo voy a bancar a Benedetto, es el nueve".





"Ayer Gallardo nos dejó la salida libre por los costados y nos cagó la tarde. El cuatro de Boca tiene que ser Peruzzi, Boca tiene que tener salida por la derecha".





"Tengo en observación a Nández, en mi equipo juega de lateral".





Sobre la declaración de Enzo Pérez: "Esta claro que somos lo último que dijo Enzo Pérez. Yo gané esto ayer. Eso es el inconsciente.





Por último, Alejandro Fantino cerró su editorial expresando que a Boca no lo quiere nadie, porque somos Boca.





