"La final la perdió Gallardo"

Alejandro Fantino y un comentario editorial dedicado al partido que perdió River en Lima, que desembocó en la consagración de Flamengo como campeón de la Copa Libertadores.





Hay que hablar técnicamente de Gallardo. Desde lo emocional, encarar una editorial es mucho más complicado que analizar si erró muy feo o así nomás Gallardo con los cambios. La pregunta es si el partido lo perdió Gallardo o no.





Desde lo emocional, debe haber hinchas de River para ver qué digo, y mucho hincha de Boca, también para ver qué digo. Cuando yo perdí con River, fui bien gastado por algunos y mal gastado por otros. Uno sabe muy bien en el mundo del fútbol quién gasta como un gil, y cuando te cargan como un gil, te enoja. Sobre todo cuando pasó poco tiempo. El tema es no cargar a los de River como si uno fuese un gil. Hay ciertos códigos que tenemos que marcar. Pero es mi posición, no sé si otros tendrán la misma. Yo tuve un ida y vuelta entre hinchas de Boca y yo, conversaciones, mensajes, charlas, sensaciones, pero era entre nosotros: hinchas de Boca. ¿Por qué no voy a decir nada del partido hoy? Más adelante puede ser, pero hoy no. Dejé de hablarle a cuatro o cinco después de la final de Madrid. De esos cinco, tres eran muy giles porque eran de River pero no tenían la confianza para gastarme. Los bloqueé de whatsapp. Los otros dos, uno era de Independiente y otro de San Lorenzo. ¿Qué te metés? Les cuento qué pasaría si gastara a alguien hoy, es gastar sin conocer a mucha gente que me está escuchando que tendría todo el derecho de bloquearme.





Claro que voy a hablar de Gallardo: el partido lo perdió Gallardo. Se equivocó feo con los cambios, más que Napoleón fue Rambito y Rambón. Se equivoca en no poner gente en el medio cuando tenía que hacerlo. Miren que hablé maravillas de Gallardo...