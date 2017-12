Rodolfo D'Onofrio - Presidente de River.mp3

"Estoy dolido, estando a 48 horas de una elección y que no se pueda hacer duele mucho pero es una decisión del Juez, River había hecho todos sus deberes, tenemos una comisión electoral formada por mayoría y minoría, uno e los denunciantes incluso pertenece a esa minoría, es raro porque pudo haber denunciado en la misma comisión electoral, es raro, pero bueno, estas cosas pasan en las políticas internas de los clubes, pero vamos a ayudar a la Justicia en todo."Sobre cómo empezó todo ésto:"Acá lo que ha ocurrido que la denuncia anónima, entre paréntesis me gustaría saber quién es el anónimo que llevo esta documentación que dice que hay 5 DNI falsos. U na denuncia anónima donde le presentaron al fiscal Marijuan no sé si copia o los elementos, 5 carnets y 5 DNI, eso es lo más grave y por eso nos vamos a convertir en querellantes, si pueden falsificar los carnets y los DNI es grave para un club y también para una elección o para un banco (...) Acá lo que hay que buscar es a los que cometieron este delito."