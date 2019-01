Faurie ratificó que Argentina no retirará sus diplomáticos de Venezuela y pidió resolver el conflicto "por el diálogo político"

El ministro de Relaciones Exteriores opinó que en Venezuela "hay una interrupción clara del Estado de derecho".

"No hay libertad ni vigencia de la democracia. Usted sufre castigo cuando disiente con las ideas (de Maduro). No se respetan los derechos humanos. Gran parte de las figuras de la oposición están presas o exiliadas. Lo más importante es que los ciudadanos no tienen medicamentos, alimentos ni libertad", analizó.

El canciller Jorge Faurie ratificó que la Argentina no retirará sus diplomáticos de Venezuela, volvió a respaldar a Juan Guaidó como presidente interino y pidió resolver el conflicto "por el diálogo político".





"Es una situación muy delicada. Es importante la decisión tomada por el presidente de la Asamblea Nacional frente al hecho de que el poder ejecutivo es reconocido como ilegítimo en gran parte de la comunidad internacional y la sociedad venezolana. Las elecciones que se hicieron en mayo del año pasado, cuando renovó Nicolás Maduro, no fueron transparentes"