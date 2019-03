"La situación económica es de transición; tenemos claro que durante un mes tuvimos que navegar con pocas herramientas, porque el gobierno no tenía masivamente dólares para vender y eso podía hacer que subiera el dólar, pero ya queda mucho menos de ese mes: quedan pocos días para que empiecen a ingresar masivamente dólares de la venta de la cosecha".



-"Sabemos que se va a generar una corriente que puede bajar el precio del dólar. Creo que es un momento de transición y que no es algo que a mí en lo personal me preocupe espantosamente".



- Sobre el aumento del dólar: "Existe incertidumbre pero también especulación; hay gente que va a especular con esta situación, por eso el Banco Central subió mucho las tasas para que no se corra esa especulación al dólar; pero más allá de la especulación, me parece que el balance general no es de preocupación. Si uno mira cuánto valía el dólar hace seis meses y cuánto vale ahora, y cuánto subió la inflación en ese tiempo, uno se da cuenta que no es ningún movimiento disparatado".



-"El Gobierno es consciente que lo más importante es que bajemos la inflación, es un trauma eterno de la Argentina, se gastó más de lo que teníamos y se imprimía dinero..., ahora estamos saliendo de lo ocurrido el año pasado. Lo del año pasado fue una tragedia".



-"No estamos asustado, pero no es un trabajo para estar asustados (risa), lo que sucede es que tenemos pocas herramientas para satisfacer la demanda del dólar. Sabemos que bajará ; cuando se ofrezcan dólares masivamente".



-"Nosotros debemos reconocer lo que nos pasó, que es la devaluación. La inflación se da por gastar más de lo que tenes, el Congreso determinó tener déficit 0. El Banco Central no financia al Gobierno, entonces no nos cabe duda que es el camino para bajar la inflación".



-"Yo le tengo simpatía a Roberto Lavagna, será buen candidato para la gente que piense como él, para mí el nuestro es le mejor candidato".



-"No hay opción que Mauricio Macri no sea candidato"



-"No deseo que la competencia sea Cristina Fernández, me gustaría a mí tener un país con fuerzas responsables, que se pongan de acuerdo en lo esencial. Ayer Marcos Peña decía que debemos ponernos de acuerdo en algunos temas, entre el Gobierno y la Oposición&quo t;.



Luis Novaresio, conductor: "Celebro lo que dice Marcos Peña, pero nunca convocó a nadie que piense diferente".



Federico Pinedo, senador: "Nosotros en Senado y Diputados trabajamos con dialogo, el Ministro Rogelio Frigerio trabaja en acuerdos y dialogo todo el tiempo".



Luis Novaresio, conductor: "Reconozco que usted, Emilio Monzó tienen dialogo".



Federico Pinedo, senador: Sobre cambiar a Nicolas Dujovne: "Los equipos de Gobierno los hace el Presidente de la Nación, él decide".



-"Nosotros fuimos demasiado optimistas, a veces es bueno y a veces no, segundo tema, pensamos que todo iba a estar alineado durante años y no pasó".



Luis Novaresio, conductor: "No es el mejor equipo de los últimos 50 años"



Federico Pinedo, senador: "Nosotros tuvimos gente destacada en los equipos y hemos pasado por momentos complicados, y la economía depende de realidades, no sólo de los Ministros de economía".