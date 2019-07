A 25 años del atentado a la AMIA, aún reclamamos justicia

Editorial 18-07.mp3







18 de julio de 1994. Un día un día como hoy pero a las 9:53, dentro de 20 minutos exactamente, en pasteur 633, en pleno centro de la capital Federal Una bomba 400 kilos de explosivos en una camioneta. 85 muertos, más de 300 heridos, hay 9 imputados en el exterior como autores intelectuales, hay dos presidentes argentinos en el banquillo Carlos Menem y Cristina Kirchner. Se cumplen hoy 25 años del atentado de la sede la pasaron 9131 días exactamente. Ningún detenido, ninguno, impunidad absoluta.





La justicia no funciona en esta inviable Argentina. Cuando uno ve atentados que ocurren en otras partes del mundo, uno ve que a las 24 horas ya están detenidos los autores una cosa impresionante y después rápidamente son condenados. Acá pasaron 25 años y todavía está en veremos el tema. No hay un solo detenido.





Sí hay víctimas, Sí están los familiares de las víctimas que viven llorando día a día y año a año lo que ocurrido es terrible atentado que marcó para siempre la República Argentina. También tenemos un fiscal muerto, según la justicia Argentina asesinado, llamado Nisman.





Investigaba justamente este atentado, además tenemos en la República Argentina por ese tema un sospechoso memorándum cuestionado judicialmente, y ahí en el memorándum tenemos a Cristina otra vez, a Timerman, el ex canciller, al impresentable del día al piquetero Esteche, a Parrilli, el hombre cercano a Cris, y tantos otros que aparecían en las llamadas telefónicas que hemos escuchado infinidad de veces tratando de ver cómo arreglar van con Irán con sus amigos iraníes.





Este mamarracho de memorándum, todo esto que les acabo de contar, se llama impunidad y lo que queremos en la República Argentina, en este tema y en muchos otros más, es Justicia. Hace un ratito hablamos con uno de los rescatistas, un médico se tuvieron que improvisar los rescates, se pedía silencio para escuchar indicios de que alguien sobrevivía, que alguien respiraba debajo de los escombros, vimos el horror, el caos delante de nuestros ojos, lo vimos televisado por las pantallas de la República Argentina.





Año 94 no había redes sociales, no había teléfonos celulares que pudieran sacar las fotos. Era un momento impresionante y los medios de comunicación, la radio y la televisión, jugaron un rol clave en la comunicación del país. Se paralizó a partir de las 9:53, creo que no sé si dos tres o cuatro minutos después de la voladura de la amia llegó un periodista Carlos "El chaucha" Bianco, es el primero que llegó al lugar y relató como nadie lo que ocurría en ese lugar en Pasteur 633. Le quiero hacer escuchar eso y cómo los medios fueron contando el tema.