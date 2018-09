"A la Argentina hoy no le cree nadie"

- Sobre la situación económica: "Es positivo que Mauricio Macri diga que estamos frente a una crisis importante. Lo primero hay que tener en cuenta para solucionar un problema es admitirlo. La reducción del déficit fiscal es algo necesario pero no suficiente"



-"También hay que generar condiciones para que la caída de la actividad industrial no sea tan fuerte."



- Sobre la reunió de los Gobernadores con Sergio Massa: "No estuve en la reunión, para mí es momento de gestión de prioridades, no de política"



-"Nuestros ministros se reunieron con Rogelio Frigerio para ver como podemos adaptarnos a la crisis"



-"No estuve porque cada uno da el orden que le parece, cuando q uiera reunirme con dirigentes políticos, de la CGT lo haré, pero primero tenemos que resolver otras cosas."



- Sobre el presupuesto 2019: "Yo no comparto el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno, si es la herramienta que necesitan para cumplir su plan económico lo apoyaré, yo no puedo imponer un plan siendo opositor"



-"Nosotros sobre- estimamos los personalismos de la Argentina, hay una perdida de confianza en nuestro país, pensar que la posición política de un presidente o ministro, por más enérgica que sea, va a torcer la mirada del Mercado, que no puede demostrar cumplir con el compromiso, es presuntuoso"



-"Si hubiera sido presidente hubiera hecho otras cosas, haría un Gobierno de unidad nacional, dejando atrás la grieta, las cosas que se hacen ahora se debería haber realizado en el 2015, ya que el déficit fue m&a acute;s grande en el 2017. Además hubo descoordinación entre las áreas del Gobierno"



- Sobre si hay grupos que quieren desestabilizar al Gobierno: "Siempre hay gente con mala voluntad, los que conducimos tenemos que ser prudentes y evitar cualquier tipo de acción que genera incertidumbre."



- Sobre retenciones: "No entiendo el hecho de desalentar valor agregado. La lógica del impuesto de poner monto fijo no resuelve el problema fiscal, hay que dejar de improvisar. Hace 20 días modificaron el sistema, ahora de nuevo, no hay previsibilidad. Las normas no pueden cambiar cada 20 días."



- Sobre el choque en Salta: "A la tarde tenemos la misa de los fallecidos, de los 8 muertos, cinco son policías. Habrá que ver qué pasó."

Juan Manuel Urtubey.mp3