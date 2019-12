"A las sororas no las quiero calladitas ahora, eh"

EDITORIAL EDUARDO FEINMANN.mp3



Eduardo Feinmann y un contundente editorial dedicado a la denuncia por acoso sexual contra Juan Ameri, futuro diputado, que milita en La Cámpora.





En primer lugar, el conductor leyó los chats entre la joven denunciante y Juan Ameri. Luego, la carta que escribió ella:





LA CARTA DE LA DENUNCIANTE "Durante años tuve que callarme, con miedo a que me hagan algo tuve que volverme a mi casa. Pero viendo tantas chicas que salen a contar y expresar los abusos que sufrieron. No puedo quedarme callada viendo en la televisión cómo se premia a un tipo abusador y pedofilo". Cuando solo tenia 17 años militaba en la agrupación El Aguante de Salta, mi referente era el señor Juan Emilio Ameri, un tipo asqueroso, machista y acosador de quien en muchas ocasiones tuve que sufrir acosos y insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía. Al igual que muchas compañeras que ojalá se animen después de mí y salgan a hablar". "El acoso no era solo físico sino también por mensajes de WhatsApp, y ejercía su violencia también mostrando su poder ya que nos insinuaba que si queríamos algo como un plan o lo que fuera debíamos hacer algunos favores". "Los referentes del Partido de la Victoria el 'Oso' Leavy, que fue candidato a gobernador y ahora senador nacional, y José Villariño, esto lo sabían porque Ameri tiene muchísimas denuncias por acoso, por pegarle a compañeros, por amenaza y por violencia. Pero nunca hicieron nada, lo taparon y lo encubrieron porque ellos son iguales". "Este tipo que es un machirulo violento y acosador va a ser diputado nacional, y por eso debemos salir a decir la verdad. Que salga la verdad a la luz, por eso pido que me ayuden a difundirlo a todos los medios del país, a las compañeras, a los derechos humanos, a los militantes y las organizaciones, a los referentes nacionales y sobre todo a la Justicia. Para que ninguna chica vuelva a ser acosada cuando solo quiere militar. Que este mensaje le llegue al presidente (Alberto) Fernandez para que hagan algo y no permitan que esta basura violenta represente a los salteños en el Congreso". "Ya no debemos quedarnos calladas, tengo miedo que haya represalias por eso pido apoyo, pero no debemos permitir acoso nunca más. ¡Nos ayudemos entre todas!".





Su conclusión: "Impresionante la carta, que hasta le pide al Presidente Fernández que haga algo. No es el único caso de denuncias contra Ameri por maltrato y acoso, de mujeres y hombres. El tipo llegó a ser barrabrava de River. No sé si es bonaerense o porteño, pero milita en Salta, en La Cámpora y en una agrupación que se llama El Aguante... Fueron las mujeres de Unidad Ciudadana que lo denunciaron. Lindo personaje va a asumir como diputado nacional. Lindo, eh... ¡Tremendo! Espero que este bondi de feministas, sororas, militantes de La Cámpora y de Cristina Elizabeth salgan a apoyar a esta joven salteña, menor de edad, que se anima a hacer la denuncia. Los chats son impresionantes: "mmm cuando salgas venite con una pollerita..." ¡Qué hijo de puta! Dios mío, ¡qué hijo de puta! Me imagino que el presidente Alberto Fernández va a hacer algo... ya tenemos el caso de Alperovich, ahora el de Juan Ameri. ¡Epa! A las sororas no las quiero calladitas, eh. Porque Ni Una Menos, "No es no". Para todas las mujeres, "No es no". No hay acosadores y violadores buenos, y acosadores y violadores malos. O son todos buenos, o todos malos. ¿No es cierto? No es que hay mujeres violadas, y otras que denuncian y son loquitas. Me imagino que se van a poner del lado de esta joven... ¡Me imagino! ¿O porque el acosador y pedófilo es de La Cámpora y hace el aguante a Cristina no van a hacer nada?"