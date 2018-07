"A los funcionarios les diría que se jueguen todo por la educación"

Marcos Montiel logró entrar a Harvard luego de haber estudiado y rendido su examen de ingreso. Él necesita ayuda para poder pagar una matrícula de 8000 dólares y contó su historia con Eduardo Feinmann.









Repasá las frases de la nota:









-"Yo tuve un accidente en la policía entonces no pude seguir la carrera, me deprimo por el abandono del Estado. Esto fue hace 12 años. Empiezo como remisero, mi esposa era residente de tercer año de medicina. Luego me recibo de administración de empresa en Córdoba a distancia, consigo una beca por una maestría en España, luego en una maestría de la Unesco y así entro en la Universidad Rey Juan Carlos, hoy estudio en la Universidad de Barcelona."



-"Quiero que vean los chicos, estudiando se puede salir adelante, hace 25 días rendí para Harvard, entré pero me rechazaron por no saber inglés. Luego se vuelven a comunicar y me dicen que me esperan para el año que viene"



-"Mi señora hace guardia en el Hospital Público."



- "Aún no puedo creer ser parte de Harvard."



-"Tengo alumnos de todos lados en Chaco."



-"Ahora necesito ayuda del Gobierno nacional y provincial para ir a Harvard"



-"Ahora trabajo en una empresa, enseño ad honórem para chicos que quieren aprender."



-"Estoy aprendiendo con una señora de turismo de Corrientes, voy a ir aunque no sepa inglés por caradura."



-"Voy solo, es un claustro. A los empresarios y los funcionarios de Chaco les diría que se jueguen todo por la educación"



-"Acá cuando hay problemas económicos la gente va a reclamar al Ministerio de Desarrollo Social y no de Producción, eso demuestra lo que es el argentino"