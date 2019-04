¿A qué se debe el olor con el que amaneció la Ciudad de Buenos Aires?

Diego Kravetz, Jefe de Gabinete del Municipio de Lanús, habló con Eduardo Feinmann y dijo que "Al parecer el olor viene de Lanús; nosotros tenemos una zona pequeña en Valentín Alsina donde hay varias seberías: fábricas donde con visceras y huesos de animales se produce una parte del jabón".



Además, dijo que "Lo que sucede es que algunas son muy viejas, con habilitaciones viejas, y otras más nuevas. El problema que tienen es cuando se stockean y no producen lo que tienen: ahí se empieza a producir olor".



"Nosotros nos dimos el trabajo junto con la Provincia de Buenos Aires de ir clausurando varias de ellas; algunas se adaptaron y no hacen stockeo", agregó.



Finalmente, afirmó que "Ahora vamos a intimarlos y le vamos a volver a decir que no se pueden volver a stockear. Nosotros no queremos cerrar ninguna fuente de trabajo, pero deben trabajar acorde a la normativa vigente".