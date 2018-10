El conductor abrió Feinmann 910 editorializando sobre los polémicos dichos de Germán Garavano quién aseguró que "No es bueno que se pida la detención de un ex Presidente". Además, se refirió a la forma en la que la Diputada Ferreyra del Frente para la Victoria se dirigió al Jefe de Gabinete y al Presidente Macri.

"Es de décima decirle gato a Macri en el Parlamento. Imaginate si le hubiesen dicho yegua a Cristina"

"El bajo nivel que tienen los diputados y varios senadores es impresionante"

"Si un diputado no respeta al presidente, ¿que se puede esperar al resto de la población?"

"Una tal Mayra Mendoza apareció en snapchat jugando en el parlamento. La sociedad no le paga el sueldo para que juegue con un celular"

"Me cayó horrible lo que dijo el Ministro de Justicia que no un Presidente no pueda ser detenido."

"Lo que no es bueno para un país es que robe, choree, afane... A un país no le va bien o mal si un Presidente va preso"

"No entiendo por qué hay funcionario del Gobiernos que piensan que un ex Presidente es superior a cualquier persona"

Claudio Zin: "El punto es si lo mandaron a decir esto"

Eduardo Feinmann: "Se que hay personas del Gobierno que necesitan que Cristina no vaya presa"

"Un funcionario público denunció que en la tumba de Néstor había 40 bolsos con guita"

"Como prestigio para un país es malísimo que una ex Presidente que se afanó todo esté libre."