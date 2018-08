Repasá las frases más importantes de la nota:





"A veces tenes que actuar más como ciudadano que como periodista, por eso fuimos a la Justicia."



-"Me acercan una caja con todos los cuadernos en enero y empecé a trabajar en silencio con dos alumnos. Luego hablé con las autoridades del diario y referentes del periodismo."



-"Nosotros dimos todo a la Justicia para que diga que es verdad."



-"Empezó siendo un diario de una persona que escribía todo lo que hacía, luego fue de confianza de Roberto Baratta."



-"Uno además tiene que analizar que pasaba en ese momento. Todo indica que los Bolsos iban a Juncal, la persona que recibía los bolsos era Daniel Múñoz, cuando muere Néstor Kirchner cambian el lugar de entrega"



-"Centeno fue detenido ayer, no sabemos si será arrepentido."



-"La ex de Centeno no me dio los cuadernos, aunque ella lo denunció por la causa de gas licuado. La ex mujer del chofer declaró ayer y dio veracidad al material."



- Cómo decidiste llevárselo a Stornelli: "Cuando vimos la información dijimos que hacemos? lo publicamos y media Argentina nos felicita y otra nos odia, la verdad que dijimos acá hay una trama que se debe desterrar, sobre todo por los empresarios que cayeron y van a caer."



-"Ayer decíamos que pasaría si Néstor Kirchner estaría vivo?. Oyarbide aparece. Hay personas importantes en las listas."



Eduardo Feinmann, conductor: "Hay un auditor general de la Nación?."



Diego Cabot, periodista de La Nación: "No sé, si te digo ahora todo el tiempo me llegan mensajes preguntándome si están en la lista."





