-"No me sorprende, me da alegría, es la esperanza que tuvimos durante años cuando pocos eramos los que denunciábamos, había una discriminación por parte de los empresarios, recordemos que Gerardo Ferreyra manejaba los Medios"



-"Claudio Bonadio no fue rápido en la primera denuncia que hice en el 2008. También la causa de Electro Ingeniería, que la causa se termina archivando. Hay pruebas que presenta el Ingeniero Zeidan y Bonadio abre la causa, la vuelve a cerrar y lo obligan a abrir la causa"



-"En el tema de Río Turbio se ve la oscuridad y la corrupción kirchnerista. Acá no hubo delito focalizado, sino una organización para delinquir."



-"Todo terminab a en Néstor y Cristina Kirchner."



-"Hoy estamos pagando el tema de la energía."





Juan Carlos Morán.mp3