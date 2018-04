Adolfo Pérez Esquivel: "Deben estar en la cárcel y con la atención médica adecuada."

- Sobre las declaraciones de Fernandez Meijide: "Yo creo que las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad tienen derechos, y no se debe violar. Que tengan en la prisión lo que necesiten de salud, no es revancha ni revanchismo pero no se les debe dar la libertad."



-"Yo creo que deben seguir en el lugar que están detenidos, con la atención médica que necesitan. Deben estar en la cárcel y con la atención médica adecuada."



-"Esta gente tiene privilegios, y el gobierno está haciendo lo posible, ya lo hizo Menem con los indultos. Lo veo como una especie de indulto para ellos esto."









