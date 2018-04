Adolfo Rubinstein: "Todas las vacunas del calendario nacional se están distribuyendo en tiempo y forma"

Escuchá el audio de la nota











- Falta de vacunas: "El comunicado es una situación que se dio en el primer semestre del año pasado, tema que se solucionó. La entrega de vacunas es totalmente normal, de hecho estamos iniciando la campaña antigripal y ya se distribuyó un 40 por ciento de las vacunas"-"Este año tenemos un presupuesto muy importante para el tema. Todas las vacunas del calendario nacional se están distribuyendo en tiempo y forma en todas las provincias"-"Esa carta es del año pasado, pero ya se solucionaron los problemas"- Feinmann le lee la carta nuevamente- Marzo 2018: "Leí la carta por completo y está normalizada la entrega de vacunas"Eduardo Feinmann, conductor: "Ton to no soy y usted dijo que esto es viejo, y está todo normalizado. El documento no dice eso"Adolfo Rubinstein, Ministro de Salud de la Nación: "En este momento está normalizada la entrega, la carta no es actual."Claudio Zin, columnista: "Usted contesta lo que quiere contestar."Adolfo Rubinstein, Ministro de Salud de la Nación: "Tuvimos hace diez días una reunión con los Ministros de Salud de todo el país y se explicó el tema. La carta que usted dice se hizo antes. Hoy no es un problema. Ya está normalizado."Eduardo Feinmann, conductor: "Yo lo que noto es que en Salud hay cosas que faltan, un gobierno que dijo que las cosas iban a cambiar. En las provincias faltan elementos."Adolfo Rubinstein, Ministro de Salud de la Nación: "Con Sarampión el único caso se dio en Ciudad de Buenos Aires, pero fue un caso autóctono. Esto disparó las alertas con diferentes sectores civiles y Estado para abordar el tema."- "El problema de fondo es que la tasa de vacunación está más baja del 95 por ciento, y esto obedece a una conducta que se ha relajado en las normas de vacunar a los niños. A esto se suman los movimientos anti vacunas. Por eso comenzamos con una fuerte campaña."-"No es que estemos mal porque tenemos un 90 por ciento de vacunación."-"Todos los expertos recomiendan que por el momento la campaña de vacunación sea en septiembre, si se debe hacer antes lo haremos."