Adrián Pérez: "Las declaraciones de fraude son infundadas e irresponsables"

Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación, habló con Eduardo Feinmann sobre las denuncias por parte de la oposición por posibles fraudes en las elecciones.





Repasá las frases de la nota





-"El tema del fraude son declaraciones infundadas, e irresponsables, pasó en el 2017 y la elección fue más rápida, sin ningún problema. Siempre antes de la elección se plantean estas cosas, estamos trabajando para que sean transparentes y con una importante participación".



-"Hay dos escrutinios, uno es el definitivo que hace la justicia 48 hs después de la elección, otro que hace el Ministerio del Interior que es el provisorio. Ahora el telegrama en vez de llevarlos en camiones, la idea es que se escanee en la escuela"



-"La gestión anterior publicaba los telegramas el día después, nosotros, no sólo los fiscales controlan, sino que además el telegrama se publica en la misma noche de la elección"



-"Es cierto que en todas las escuelas no tenemos la conectividad, pero en esas escuelas se hará igual que antes"



-Hubo problemas en la prueba: "No es cierto, siempre que se cambia un modelo hay problemas"



-"El Correo compró un software, se va a poner a disposición desde la Cámara electoral, participaron todas las empresas"



-"Ya se pueden consultar los padrones"