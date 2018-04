Aida Ayala: "Ahora no voy a renunciar al Congreso"

"Soy jefa de la banda?, es gravísimo, me enteró a través de los Medios, en el Chaco no hay citación. Ayer vine a presentarme para ver de qué se trata."



-"Se me acusa por la contratación de una empresa que fue llamada a licitación en el 2014, en esa época se da una denuncia, que forma un expediente, es juzgado en el fuero provincial, luego asume Jorge Capitanich que sigue con la contratación porque funcionaba, no lo objeta"



-"No se puede juzgar a un a persona por el mismo hecho dos veces."



-"No me compare con Cristina Fernández porque yo no cometí el delito. Julio De Vido tiene proceso, yo vivo de mi sueldo"



-"No tengo miedo de ir presa, tengo la tranquilidad de que todas las contrataciones que hice cuando fui intendente se hicieron a derecho"



-"Yo voy a someter al Congreso en el tema de los fueros, la justicia me investigará y si soy culpable renunció. Estoy pidiendo la eximición de prisión porque estoy a derecho, yo no tengo acceso a la Municipalidad"



-"No sé lo que es lavar plata. Se utiliza a la justicia con una maniobra política para decir que todos somos lo mismo. No creo que Domingo Peppo está detrás de esto, acá está el kirchnerismo"



-"Ahora no voy a renunciar al Congreso, voy a apelar a la justicia. Si van a tratar mi desafuer o en Asuntos Constitucionales me voy antes."



- Se suponía que eran diferente, esto le da un dolor al Presidente Macri: "Somos diferentes, el Presidente y la gente me conocen."





