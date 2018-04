Aixa Rizzo: "Cuando escuché a Repetto sentí que queda mucho por hacer"

Eduardo Feinmann le consultó sobre su sentimiento acerca de sus comentarios y ella afirmó: "Sentí que queda mucho por hacer".

"Si hablamos de la ropa nos olvidamos del tema machista, siempre la culpa es de la víctima y no es así", agregó, haciendo referencia que se le quita del foco del asunto al acosador y siempre se interroga a la mujer sobre su vestimenta.





Al hablar sobre lo que ella sufrió en el 2015, contó que: "Hace unos años me acosaron unos hombres que estaban en la puerta de mi casa, quise hacer la denuncia y no me la querían tomar porque no existía un acoso callejero"