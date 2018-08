"Al mensaje el Presidente debe agregarle una acción política"

"Es un momento dificil de la economía, la palabra clave es confianza. EL 17 de junio Mauricio Macri dijo la Argentina enfrenta una crisis de confianza."



-"El mensaje del presidente intentó reconstruir la confianza, que se ve afectada por el tema de la incertidumbre de los Mercados, el aumento del dólar. Argentina necesita dinero para cerrar el financiamiento de acá a la elección, entonces la alternativa es que se adelante el dinero del Fondo, veremos si sirve"



-"A la construcción de la confianza hay que sumarle una estrategia política. Este Gobierno no tiene mayoría en ninguna cámara. Al mensaje del Presidente debe agregarle una acción política"



- La acción política es cambiar el gabinete, sacar a Marcos Peña?: "El Fondo la semana pasada se reunió con la CGT, es importante, y no hay consenso, otro tema importante es el consenso de los Gobernadores, debería analizar el presidente si tiene que ampliar su coalición"



-"Los mensajes deben ser cortos para explicar el tema, yo no critico que sea corto, lo que me parece es que le falto la parte política."



- Sobre la imagen del Presidente: "Mario Quintana, Marcos Peña estuvieron en Estados Unidos tratando de convencer a los Mercados y no pudieron, por eso sale él"

