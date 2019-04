"Al país lo veo con preocupación y mientras no haya reformas estructurales no habrá cambios"

Martín Cabrales.mp3







"Puede haber lugares donde no se tome buen café porque lo hacen mal, en la nota (BBC) vi que estaba mal espumada la leche. Muchas veces la maquina no es buena y queman en café. Por otro lado, hablamos con la Serenisima y SanCor para que la densidad de la leche sea otra".



-"El café del Tortoni es Cabrales".



- Hablan de los diferentes café.



-"Al país lo veo con preocupación, serán meses duros y con definiciones, mientras no haya reformas estructurales no habrá cambios. El sector de alimento viene golpeado, nosotros vemos un cambio de habito de consumo, es más dentro de su casa que en los locales".



-"La gente compra más las segundas marcas. Hay un cambio en el consumo".