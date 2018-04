Alba Flores: "Nairobi es un personaje que tiene una cosa energética"

Alba Flores, actriz española: "Es un honor ser la preferida de la Casa de Papel para los argentinos. Hoy se estrena la segunda parte en América Latina."



-"Yo he nacido en una casa muy particular donde el arte era muy valorado, no es extraño que sea actriz."



-"Yo estuve en Tiempo entre costuras, es cierto."



-"Nahirobi es un personaje que tiene una cosa energética que golpea al espectador, todo hace como si fuera una fiesta. Yo soy experta en falsificar."



-"De momen to no habrá otra temporada."



-"No esperábamos que sea tal éxito, en España no fue tan éxito porque no tuvo difusión y por la manera que se emitió, en cambio en Netflix encontró su lugar"



-"Amigos somos todos en las series."



-"Tokio está de novia con el Chino Darín, ella vive de cerca el éxito en Argentina. Me encantaría conocer ese país, tengo muchos primos argentinos."





Alba Florez, actriz española: "Me gusta mucho Argentina, mi maestro de interpretación es argentino."





-"Canto pero no tengo tiempo por ahora. La canción Alba es una bonita postal que me dejó mi pad re."



-"Me gusta mucho El cuento de la criada, mire Juego de tronos"









Escuchá el audio de la nota