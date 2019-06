Alberto Barbieri: "En educación y ciencia, en malos tiempos, es donde más se debería invertir"

Alberto Barbieri.mp3







Alberto Barbieri, Rector de la Universidad de Buenos Aires, habló con Eduardo Feinmann sobre el nuevo ranking QS de Universidades que colocó a la destacada institución en el primer puesto en hispanoamérica y 74 del mundo.





"Estamos muy orgullosos los que pertenecemos a la Universidad, felicito a los investigadores, docentes, graduados y no docentes. La más prestigiosa de Iberoamérica"



-"Nosotros creímos que la Universidad debía conectarse con el mundo, entonces internacionalizamos la educación, con el intercambio del alumnos, además de desarrollar las áreas de investigación"



-"Más allá de un rancking es importante destacar el lugar que ocupar la UBA, pero también nos dice que se ve claramente la falta de inversión en ciencia y técnica en el último tiempo, que afecta la performance de las universidades de la Argentina. Es una buena noticia pero un llamado de atención a los candidatos"



-"Aún no escuché las propuestas de los candidatos. No se puede ajustar en todo por igual. Hay que invertir y rendir cuentas, nosotros apostamos a la calidad"



-"Es libre el cupo para extranjeros, sólo debe tener la residencia"