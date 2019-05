"Alberto Fernández dijo que en cada provincia hay un Lázaro Baez. ¿A cuál hay que creerle?

Luis Gasulla.mp3







Luis Gasulla, periodista y autor del libro "El negocio de la obra pública", habló con Eduardo Feinmann sobre la presentación de la ex Presidente en el juicio de Vialidad.





Repasá las frases de la nota





"Es cierto que la causa 2016 nace en una causa anterior de Elisa Carrió del 2008, lo que no dice es que en ese momento los organismos de control los manejaba el kirchnerismo. En ese momento ningún funcionario de vialidad, la oficina Anti Corrupción, la UIF hubieran presentado algún papel. Eso cambió con el nuevo Gobierno".



-"Yo en octubre del 2016 entrevisté a Alberto Fernández y admitió que hubo sobreprecios en la obra pública, quisiera saber quién será el verdadero? o es el que dice que esto es una persecución política contra Cristina Fernández"



- "Alberto Fernández dijo que todas las provincias tuvieron un Lázaro Baez. Qué Franco Macri haya sido un corrupto, no quiere decir que los Kirchner no lo hayan sido"



-"Hoy Cristina Fernández estará en el banquillo de los acusados, veremos que montaje harán los diputados, esperemos que los jueces se hagan respetar. La semana pasada vimos como una madre de Plaza de Mayo le gritó traidor a César Milani".