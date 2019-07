Alberto Fernández y su día de furia

Y sale a declarar y se pelea con Mercedes Ninci, la destrata , la maltrata, le quiere dar una clase de periodismo en el lugar. Además la periodista lo que hizo fue recordarle acerca de lo mismo que él había dicho en el año 2015 con Nelson Castro.

Me da vergüenza propia y ajena, eso ocurrió con Mercedes, luego viaja a Córdoba, se baja del avión lo enfrenta un periodista y pasa lo mismo. Ayer se levantó no solo en profesor de derecho penal sino también en profesor de periodismo. No les gusta las preguntas? Esto es Kirchnerismo puro ! Luego lo llama nuestro compañero Joni Viale, el cual me pongo de pie, con una altura, preguntando lo que había preguntar.

Cuando él fue jefe de gabinete también destrato y maltrato a Savoia. Y también Alberto Fernandez, hoy tiene al Cuervo Larroque que hizo echar a Juan Michelli de ATC por una pregunta sobre las pecheras de la Campora. Son así, no se bancan las preguntas. Como banca a Cristina si la llamo encubridora?

Ni siquiera es Presidente de la república, imaginen a Fernandez en el poder. La verdad a veces uno se levanta mal, pero ayer se convirtió en Cristina con bigote y pelo corto. En poco tiempo se mimetizo con lo peor de Cristina. Insisto, Alberto Fernandez dijo que venía a sumar y no restar, que él era distinto, lo eligieron por moderado.