Alberto Indij: "El hecho de que haya ido a la casa sin consultar amerita el apartamiento de la institución."

"Es muy desagradable asumir la presidencia de la institución en estas circunstancias. Es la última declaración que haré de este tema, después de las declaraciones que hizo Esmeralda Mitre y como lo trató la prensa el tema,y las declaraciones de Ricardo Gil Lavedra que lo va a judicializar. Ariel Cohen Sabban también hará declaraciones"



-"Cohen Sabban cuenta otra historia, dice que no le pidió dinero, sólo le propuso algunas acciones para limpiar su imagen tras sus dichos. El tema del acoso está en la esfera intima d e dos personas adultas, es un tema dudoso."



-"Por qué Cohen Sabban fue a la casa de Mitre no lo sé, por eso las máximas autoridades de la Institución le pidieron la renuncia. El hecho de que haya ido a la casa sin consultar amerita el apartamiento de la institución."



-"Hubo un pedido que renuncien todos los miembros, pero ayer se hizo una asamblea y por unanimidad se me eligió como Presidente de la DAIA."



-"Los whatsapp existen, se publicaron, no escuché los audios. Yo no puedo hablar porque esto se judicializará."



-"Cohen Sabban tendrá que demostrarlo en la justicia, y es bueno para que las partes prueben lo que pasó."



-"La DAIA se comunicó con la gente del diario La Nación y el abogado de Esmeralda Mitre, con Clarín no hablamos. Después de la conferencia de prensa de ayer es tá todo dado. Nos enteramos el jueves por Cohen Sabban"





-"Hemos pedido silencio, cuando hay un delito de instancia privada, nosotros entendíamos que hay mecanismos legales que permiten resolver problemas de este tipo. Creíamos que era la mejor solución de las dos partes, yo tengo que velar por los intereses de la Institución"



-"Hablé con Bartolome Mitre, el padre de Esmeralda y el Jefe de redacción. Nosotros sólo trasmitimos la preocupación."