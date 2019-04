Alberto Weretilneck: "Esté uno o no esté uno, ayer mandó un proyecto de provincia"

Alberto Weretilneck.mp3







Alberto Weretilneck, Gobernador de la provincia de Rio Negro, habló en Feinmann 910 y dijo que "Más allá del porcentaje, que de por sí es impactante, ganamos en treinta y siete de las treinta y nueve localidades, hubo un apoyo uniforme en todo el territorio de una provincia que es muy diversa; estamos muy contentos de cómo se provincializó la elección y se dejaron de lado cuestiones que tienen que ver con lo nacional".



Además, dijo que "Cambiemos es básicamente la Unión Cívica Radical en la provincia; el PRO prácticamente no participó. En el caso del peronismo, se trata de una opción muy kirchnerista, todos los mensajes estaban identificados con el kirchnerismo. Ha sido importante poder saltar esto y, como había pasado con los hermanos neuquinos, poder discutir temas provinciales".



"El radicalismo y el Frente Para la Victoria se pusieron de acuerdo para judicializar la elección, pero no hay mal que por bien no venga: ayer se votó de manera tan fuerte que, esté uno o no, lo que mandó fue el proyecto de provincia", agregó.



Finalmente, afirmó que "Ganó la provincia, Arabelas Carreras junto con el vice gobernador son dirigentes que me acompañan desde que asumí. Ha crecido mucho el turismo por tener más vuelos".