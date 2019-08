Aldo Abram, economista: "Es irresponsable y dramático decir que el dólar a $60 está bien"

lared_export_2019-08-15_12-29-39.mp3



Aldo Abram explicó en Feinmann 910 su perspectiva sobre la situación económica del país, sosteniendo: "Estoy harto de que estafen a los argentinos"





Resignado, expresó: "La historia se repite todo el tiempo y es lamentable"





Dolarización, ¿sí o no? "Me cansé de defender al peso y al Banco Central. Me cansé de discutir con los que quieren dolarización"





Cuestiona a sus colegas: "Hay una teoría que dice que cuando el dólar esté por arriba de los $60, le pegás un mazazo y pierden plata todos los especuladores. Esa teoría no tiene sentido"