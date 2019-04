Aldo Abram: "El gobierno tiene un optimismo desmesurado"

Aldo Abram.mp3







- El riesgo país sube porque puede ganar Cristina Fernández: "La duda es si nos estafarán con un default, con los ahorros de los argentinos. Es logico que muchos quieran sacar los ahorros por temer el regreso de Cristina Fernández"



-"Nadie quiere reestructurar la deuda, pero no podes pedirle plata al Fondo y seguir haciendo las misma burrada como hasta ahora"



-"El Mercado no está convencido que este Gobierno hará las reformas estructurales de fondo. Lo que tienen a favor es que este Gobierno debería hacer algunas reformas y dejar en claro las políticas hacía adelante"



-"Yo creo que lo que pasa es que este Gobierno siempre fue muy optimista, se agrandan con las buenas noticias, tienen optimismo o carencia de audacia. Antes de la elección legislativa tuvimos una corrida cambiaria y fuga de capitales"



- "Se deberían haber realizado reformas estructurales para ganar confianza, así tenías un mejor escenario económico de cara a las elecciones".



-"El dólar va a seguir subiendo cada vez que nos acercamos a las elecciones"



-"El Banco Central debe dejar de escuchar la sirena, y apostar fuerte al peso argentino y que la gente crea que esta administración del Banco Central tiene un compromiso de no empobrecernos"



-"Yo lo que haría en el Banco Central es achicar la banda, entonces la gente sabe hasta donde perderá poder adquisitivo. Las reservas del Banco Central son para defender la moneda".



-"Perú es bi monetario pero el Banco Central es confiable"



-"El país no prospera con una moneda que nadie confía"