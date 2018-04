Alejandro Cao de Benós: "Trump es un bravucón"

"Estoy en España, hace tiempo que se prepara este encuentro, hubo negociaciones secretas, uno de los temas era el nuclear."



-"Una persona inteligente no se ofende por un insulto de Donald Trump, quien está acostumbrado a tener esos desprecios, lo que importa aquí son los hechos"



-"Cuando Trump dijo que invadiría y destruiría Corea del Norte, tuvimos que protegernos. Trump es un bravucón"



-"Corea no atacaría a una Nación que no tiene que ver con el conflicto coreano, además el desarrollo nuclear de Corea es para defenderse."





