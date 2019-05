Alejandro Fargosi: "Este es un mensaje devastador de 'con Cristina no se metan'"

Alejandro Fargosi.mp3







Alejandro Fargosi, abogado constitucionalista y ex miembro del Consejo de la Magistratura, habló con Eduardo Feinmann sobre el la decisión de la Corte Suprema de Justicia que podría dilatar el inicio del juicio a Cristina.





Repasá las frases de la nota





-"Me acaba de pegar otro baldazo de agua fría por lo que ocurre en Comodoro Py, no sabía que la Corte había pedido el original porque no hay necesidad. Yo mandaría copias y explicaría que no los mandó porque demora la Justicia"



-"Lo que hizo la Corte nunca se hizo, porque si en cada tema de prueba interviene la Corte los juicios durarán 50 años. Tenemos una ley para Cristina Fernández, Hebe de Bonafini y para el resto de los mortales".



- "Mi madre me educó y no diré una grosería, no me tomen por bol.... Lo que pasa es que la Corte tiene consolidada una mayoría peronista, Carlos Rosenkrantz va para el otro lado y está aislado políticamente".



-"La Corte debe tener política jurista, no política. Rosenkrantz está vacío de poder. Es un mensaje desbastador, es con Cristina Fernández no se metan".