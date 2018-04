Alejandro Finocchiaro: "No estamos de fiesta en el Gobierno, sino que vamos por el buen camino"

Escuchá el audio de la nota









-"He leído mucha prensa que sólo dice que estamos mal en matemática."-"Las primeras capacitaciones las hicimos en lengua porque si uno no comprende lo que lee no puede aprender otra materia. Ese trabajo se not& oacute;. Esto es el efecto prueba, le daremos un reporte a cada escuela, diciendo su fortaleza y sus cosas malas. Los inspectores y directores no se enojaron, al contrario, dijeron vamos a trabajar."-"No evaluamos para echar a nadie, sino conocer la verdad para hacer políticas publicas, es para la mejora. No estamos de fiesta en el Gobierno, sino que vamos por el buen camino. Vamos a mantener las capacitaciones. Ahora vamos a trabajar en las matemáticas"- Candidatos después de ser Ministro de Educación, ejemplo Esteban Bullrich, usted irá a La Matanza?: "Nosotros estamos acompañando un proceso de cambio, desde el 2003 acompaño a Mauricio Macri y lo seguiré acompañando donde el Presidente crea que soy más útil. A mí el país me dio mucho y quiero devolverle."- Preocupa el desempeño por ingresos: "Estamos mal, el opt imismo es que vamos por el buen camino. El cambio tiene que ser profundo. La mejora en lengua hay que superarla, y matemática hay que enseñarla de otra manera."-"En las escuelas Faros el gobierno pondrá todo para que mejore, las secundarias 2030 y hay un dato que nos deja la encuesta, 4500 escuelas, en contexto de alta vulnerabilidad, que estuvieron por arriba de la media. Hoy el Estado decidió tomar las políticas educativas"