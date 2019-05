Alejandro Finocchiaro: "Si está Cristina Fernández en la formula la candidata siempre es Cristina"

Alejandro Finocchiaro.mp3







Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación de la Nación, habló con Eduardo Feinmann sobre el arreglo con el gremio de profesores universitarios y se refirió a la candidatura de la ex Presidente.





Repasá las frases de la nota





-"Se cerró la paritaria docente universitaria después de cuatro meses de negociaciones, llegamos a un buen acuerdo, le permitirá a los que trabajan en las universidades ver sus salarios mejorados, y mejoras todos los meses. Con una clausula de actualización automática para que no pierdan por inflación, aunque estimamos que estará por debajo de la inflación. Perder no van a perder frente a la inflación"



"La oferta fue buena, se notó un buen ambiente de dialogo, el Gobierno quiso mostrar cuanto interesa el desarrollo de las universidades"



"El acuerdo de hecho fue firmado por todos los gremios, algo que en los últimos diez años pasó solamente tres veces".



-"La UBA es autónoma, y tiene derecho a la libertad de expresión, ahora en mi opinión es desacertado porque no contempla la universalidad de los que estudian y trabajan allí. En segundo lugar no me parece bien autorizar a faltar".



- La formula Fernández- Fernández: "Si está Cristina Fernández en la formula la candidata siempre es Cristina, el que vote esa formula, la vota por Cristina Fernández, no por Alberto Fernández. Cristina tiene una forma de conducirse que cualquier persona que sea presidente no podrá tomar decisiones si ella es la vice. Acá hay una subestimación de la gente"



-"El 22 de junio se confirmará si yo soy el candidato a intendente en La Matanza, para cambiar la triste realidad de La Matanza. En diez año La Matanza puede ser el motor de la provincia de Buenos Aires, no es dificil, lo que pasa que los que gobernaron no lo hicieron"



-"La división de un municipio tiene que servir para que la gente viva mejor"



-"Mauricio Macri va a ser nuestro candidato, nosotros trabajamos mucho en este tiempo con adversidades, los cambios profundos se verán los próximos años.