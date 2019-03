Alejandro Finocciaro: "CTERA no quiere a los chicos en las aulas"

Alejandro Finocciaro, Ministro de Educación de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que

Es más por lo que dijo usted recién que por otra cosa. Hablando en serio, el seis de marzo comienzan las clases en toda la Argentina. CTERA ha perdido fuerza en las provincias, ya no es aquel gremio de la carpa blanca, sus representados son mejores que sus representantes y se han dado cuenta que las ofertas han sido buenas. Rechazan las ofertas porque CTERA pasó a ser un partido político opositor dentro del kirchnerismo. A nosotros nos interesa que empiecen las clases y lo decimos a cara descubierta. Dejemos de hac er como esta gente que encapucha sus intenciones y propósitos. Todos sabíamos desde diciembre que este paro estaba decretado. Que el miércoles los papás lleven a los chicos al colegio porque empiezan las clases. Hacen un paro nacional para generar confusión, porque no existe un paro nacional. Cómo le hacés un paro a quien no tiene escuelas.Va a haber clases en todos lados. Los argentinos le estamos ganando a las lógicas sistemáticas de la ignorancia y del robo de nuestro futuro.



Feinmann: Los representados por los gremios van a trabajar porque les importa la educación. Van y laburan.

Finocchiaro: Hay cuatro gremios nacionales. En la mesa de convenio marco, CTERA nunca viene pese a estar invitada. Ayer nos juntamos y acordamos adelantar una cuota del salario mínimo vital y móvil para que ningún docente pueda cobrar menos que $ 15.000 en Argentina. De cuatro gremios, tre s gremios han decidido que no van al paro, y son gremios opositores. Con el acuerdo que se firmó ayer, un docente de la Ciudad que recién empieza con una jornada completa pasa a ganar alrededor de $ 48.000. La gobernadora ofreció el monto que pidió los gremios.



Finocchiaro: Cualquiera tiene el derecho de militar en el partido que quiera, pero debatamos a cara descubierta. El objetivo de CTERA es que no haya chicos en las clases.



Sobre que Sonia Alesso es preceptora en escuelas privadas:

Ella fue preceptora en algunas escuelas privada. El cargo de preceptor está dentro del estatuto docente. Uno podría preguntarse cómo puede discutir de pedagogía sin haber estado dando clase en la escuela pública, pero no quiero personalizar.