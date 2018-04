Alejandro Rodriguez: "La provincia en materia de seguridad discrimina a La Matanza"

alejandro rodriguez.mp3



- "Es un día muy doloroso en La Matanza, causa un enorme dolor ver como personas que tienen la representación popular y deberían ser prudentes hacen política en cuanto a la inseguridad"-"La Matanza ya tiene ejecutado el 60 por ciento del dinero que fue dado para la inseguridad, y fruto que quizás no conoce la administración varios funcionarios de Cambiemos hacen política de esto. No hay informe de Tribunal de Cuentas que diga que no ejecutamos los fondos, me da la impresión que la información que tienen es vieja"-"La provincia de Buenos Aires es exigente en los fondos, que dicen que deben ser para infraestructura y tecnología para seguridad, por eso estamos haciendo un centro, un anillo digital.&quo t;-"La semana pasada Fernando Espinoza se reunió con Marcos Peña y hablaron sobre la cantidad de gendarmes que no están más ne La Matanza, justo allí se dio este lamentable hecho"-"Nosotros le planteamos a Patricia Bullrich la necesidad de los gendarmes, además tenemos 700 policías menos, y Verónica Magario ha pedido reunión con María Eugenia Vidal y no tiene respuesta. El combustible lo paga el Municipio"-"La provincia en materia de seguridad discrimina a La Matanza, tenemos un crecimiento alarmante de delito. Queremos una coordinación con la Nación y la provincia de Buenos Aires."