Alerta en los aires: "Los cielos argentinos son peligrosos"

Ricardo Zalazar.mp3







- Discusión entre un piloto y una controladora: "En Buenos Aires quieren meter en una cochera que entran 10 autos 60. Hay un problema por falta de inversión, hay operadores de transito aéreo que son perseguidos, son cambiados de puestos, una situación que complica las operaciones".



-"Los cielos argentinos son peligrosos, por la falta de inversión en radares, capacitación, controles. Entre gallos y medianoche pusieron el Aeropuerto del Palomar y obligan a Aeroparque tener atención en todos los vuelos"



-"El controlador a través de un radar visualiza el transito y lo va a ordenando a pistas operativas, pone aviones en espera".



-"El piloto se enoja con la controladora porque pone muy cerca a los aviones".



-"En Argentina se está mezclando la política con organismos de control como el ANAC, como se mezcla la justicia en la política. No debe ser así".



-"Yo fui inspector de vuelo en ANAC y denuncié irregularidades y hechos de corrupción de la autoridad aeronáutica y no me renovaron el contrato en el 2016, con la nueva administración. También hay inspectores de vuelos que son maltratados"



-"Los pilotos de Avianca no están cobrando sus salarios, cómo está su cabeza, entonces donde están las autoridades".