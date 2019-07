Alfredo Olmedo: "La gente pide la vuelta del servicio militar"

- Sobre el servicio cívico voluntario: "El proyecto militar que yo planteo es el 99 por ciento del plan del Gobierno. Lo único que no está es que tiene que ser obligatorio"



-"Yo digo cívico militar porque lo da gendarmería, para mí lo que se plantea es correcto, yo digo obligatorio porque la persona que no va a la escuela no irá"



-"Lo positivo es que le harán una revisación médica. Hoy en el servicio militar voluntario se anotan 7 mil y sólo entran mil porque no hay presupuesto. Se tendría que dar más dinero a las Fuerzas Armadas"



- "Pusieron el servicio cívico en varias provincias pero no en todas, en el Norte no está"



-"Yo soy candidato a Gobernador , y recorro toda la provincia. Lo que más pide la gente es el servicio militar, no quieren a los chicos en la calle"