"Alguien piensa en dolarizar y lo está planteando desde Washington."

Repasá las frases más importantes de la nota:





-"El Fondo tiene experiencia de hacer desastre en varios países, incluso en Argentina. El Fondo no quiere ser usado políticamente, no quiere financiar un gobierno y dejando sin desembolso al Gobierno entrante."



-"Yo sé que el Gobierno desmintió que se vaya a dolarizar, ahora me llama la atención que un asesor de Donald Trump y una periodista hablen de esto."



-"Me parece que el Gobierno tiene algunas ignorancias de como son las reglas del juego en el tema del Fondo."



-"Los problemas no se solucionan con la dolarización. Eso es peligroso, son decisiones que afectan la vida de 44 millones de argentinos. Acá hay muchas cosas que no están claras."



-"Yo creo que acá alguien piensa en dolarizar y lo está planteando en Washington."