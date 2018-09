"Algunos de la oposición agitaron fantasmas y dijeron que íbamos a sacarle el dinero a los jubilados"

Repasá las frases más importantes de la nota:





"Mauricio Macri anunció medidas sociales entendiendo la situación que pasan las familias argentinas, por eso reforzamos el pago de septiembre a los que reciben la AUH. El bono es por cada hijo, quiero decir que por lo general son familias con dos hijos, es falso que tienen muchos hijos"



-"La reparación histórica corrige las jubilaciones que se pagaban de menos, la medida es exitosa y lo que hicimos es que se suspende el pago de la reparación histórica para los que no firmaron el conforme. La reparación histórica no se impone"



-"Empezamos a pagar sin el consentimiento priorizando grupos que queríamos pagarle, como adultos de 80 años."



-"En muchos casos los jubilados son asesorados por abogados que quieren ir a juicio por eso no lo aceptan. A otros les conviene seguir porque está a punto de salir el juicio"



- Sobre las jubilaciones por invalidez: "La agencia por discapacidad, a cargo de la Vicepresidente de la Nación, trata este tema"



-"Nosotros tenemos una forma de movilidad relacionada con la inflación, la Oposición agitó fantasmas. Es una formula positiva. El sector de los jubilados es pasivo, pero nosotros seguimos trabajando, con la devolución de IVA, la reparación histórica."