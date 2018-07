-"Macri habla con términos náuticos, pero parece que la pifió"



"El Presidente se nota que no navega, dijo arriar las velas, imposible. Fue una conferencia de prensa más, lo que pasa que esta fue anunciada con mucho tiempo."



-"Hubo mucha expectativa y algunos periodistas se vieron defraudados por la conferencia. A mí me parece que sirvió para que Macri dé su visión para salir de la tormenta, decir tormenta es decir que pasa, aunque cambian planes, y no se sabe cuándo termina"



-"Reconoce que hay problemas, que se vienen meses difíciles."



"Lo vi muy preparado. Se reunió con Marcos Peña, Jaime Durán Barba, Jorge Grecco."



-"Nadie le preguntó de los Ministerios, no se le preguntó por Cristina Fernández, sobre el FMI. Hay una carta que escribió Juan Grabbois, Emilio Pérsico, firmó Felipe Solá, Axel Kicillof, Máximo Kirchner dura contra el Fondo. Tampoco sobre el Papa"



"Si la verdad que sí, fue un sorteo democrático. Es muy buena la libertad que hay para preguntar."





