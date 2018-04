Ana María Bou Pérez: "Hace 18 años no había un cuadro de sarampión en Argentina"

Escuchá el audio de la nota









Sobre el primer caso de sarampión:"No estamos en un brote de sarampión. Estamos cursando la aparición de un primer caso autóctono que para nosotros es muy importante. Hasta ahora no hemos encontrado que la familia o la nena hayan viajado. Para nosotros, por ahora, es un caso que se produjo en la Ciudad de Buenos Aires. La nena por suerte está evolucionando bien y en cualquier momentó le darán el alta".Acerca de las medidas a tomar:"Ante cualquier caso que pueda generar una situación de brote o epidemia, se realiza un protocolo para evitarlo. Hace 18 años no había un cuadro de sarampión acá. Hace un par de años venimos escuchando como en países vecinos se habla de casos y hemos empezado a trabajar sobre eso. De las acciones que hacemos depende que la epidemia no se propague".En referencia al análisis hecho con las personas cercanas:"El ministerio llamó a una reunión dónde participó Nación y Provincia de Buenos Aires para analizar todos los contactos que pudo haber tenido la beba y su familia para intentar bloquear cualquier propagación. Armamos una lista de 70 personas para controlar de cerca. Hasta ahora no han aparecido otros casos. Lo de autóctono lo decimos porque la nena no salió del país".Sobre el trabajo a realizar:"Nosotros tenemos que inhibir la propagación del virus. Eso es lo más importante, que no haya un segundo caso. Estamos trabajando para bloquear esta posibilidad. En la Ciudad hay vacunas suficientes y por eso salimos a vacunar. Nosotros estamos trabajando con Naci&oacu te;n que tenía en mente una campaña de propagación".Acerca de las vacunaciones:"En este momento la recomendación es que si algún chico de menor a 1 año tiene que viajar a una ciudad en riesgo, se les aplica otra dosis de la vacuna. También vamos a recordarles a todos los médicos y personas cercanas a los pacientes y que sean mayores a 65 años que evalúen si tienen las dos dosis de la vacuna".En referencia al trabajo realizado:"La única forma es encontrar como empezó la propagación. La única arma que tenemos es la cercanía con el grupo que estuvo cerca de la paciente. Estamos trabajando desde que surgió el caso".