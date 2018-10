Ana, residente del Hospital Evita Pueblo de Berazategui: "Lo único que pedimos es la mínima seguridad"

Ana, residente del Hospital Evita Pueblo de Berazategui y compañera de la víctima del abuso sexual dentro de la institución, habló en Feinmann 910 y contó que fue "Un hecho repudiable, fue la madrugada del martes, a una compañera de toco ginecología que estaba de guardia, en un lugar de acceso restringido la acosaron."



Además, dijo que "Esta persona podría haber violado a cualquiera, a una paciente, a la médica, nuestra cámara no anda, no se pudo identificar al violador."



"Esta persona la manoseo, no pudo pedir ayuda. No puede decir el tiempo que fue, cuando se fue el señor, llamó a la otra compañera"